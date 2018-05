Com estrela de Sheik, Botafogo arranca empate contra o Internacional

RIO - Na estreia do atacante Emerson Sheik, o Botafogo conseguiu reagir e arrancou um empate com o Internacional, neste domingo, no Maracanã, por 2 a 2, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi o melhor em campo, incendiou a partida no segundo tempo, quando o Botafogo perdia por 2 a 0. O atacante decidiu partida e ajudou a equipe carioca a arrancar a igualdade no placar. Ele fez o primeiro gol do alvinegro, ao completar um cruzamento de Lucas e depois, deixou Zeballos livre para concluir e decretar o empate.

Antes, Rafael Moura tinha marcado duas vezes para o Internacional. Isto foi no primeiro tempo, dominado pelo time gaúcho. Logo aos oito minutos, o artilheiro abriu o placar e depois aproveitou um passe de Aránguiz para ampliar. A vantagem do Inter desnorteou o Botafogo. Graças ao goleiro Jefferson, que mais uma vez provou ser candidato a vaga de titular da seleção, o Inter não decidiu o jogo.

No segundo tempo o Botafogo partiu para o ataque, que era só o que lhe restava. Com isso, abriu espaços para jogadas rápidas do visitante. Mas, o risco era necessário e Emerson Sheik surgiu para decidir. O público pequeno do Maracanã, menos de oito mil pagantes, viu o ex-corintiano, aos 35 anos, com fôlego impressionante. Nos acréscimos, por pouco, o Botafogo não conseguiu a virada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 2 INTERNACIONAL

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Bolivar, Dória e Júlio César (Júnior César); Ayrton (Edílson), Gabriel, Jorge Vagner (Daniel) e Lodeiro; Emerson Sheik e Zeballos - Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL - Dida; Diogo, Paulão, Juan e Fabrício; Willians; Aránguiz, D'alessandro, Alan Patrick (Gladestony); Valdivia (Otávio) e Rafael Moura (Wellington Paulista). Técnico: Abel Braga.

GOLS - Rafael Moura, aos oito e 35 do primeiro tempo. Emerson Sheik aos 18 e Zeballos aos 35 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Ayrton e Edilson (Botafogo); Willians , Aránguiz e Gladestony (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Lucas.

RENDA - R$ 309.065,00.

PÚBLICO - 7.954 pagantes.

LOCAL - Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).