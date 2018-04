Com Everton e sem Diego Souza, São Paulo viaja a Fortaleza para encarar Ceará

O São Paulo encerrou neste sábado a preparação para a partida contra o Ceará, neste domingo, às 16 horas, no Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e divulgou os relacionados para o duelo. A lista tem o meia-atacante Everton, mas não conta com Diego Souza, que ficou na capital paulista.

Contratação mais cara do São Paulo neste ano, - cerca de R$ 15 milhões - Everton, que chegou do Flamengo, treinou com os demais companheiros neste sábado, no CT da Barra Funda e, como está regularizado, poderá estrear pela nova equipe em Fortaleza no primeiro compromisso do time fora de casa no Brasileirão.

Sem gozar de prestígio com o técnico uruguaio Diego Aguirre, Diego Souza fica de fora de mais um compromisso são-paulino. Ele já havia sido cortado da relação que viajou à Argentina para enfrentar o Rosario Central, pela Copa Sul-Americana e pode ser emprestado para o Vasco.

A última atividade antes do duelo diante do Ceará teve início às 7h30, quando o elenco realizou trabalhos preventivos no Reffis. Às 8h30, os atletas subiram ao gramado para o treino com bola.

O lateral-esquerdo Reinaldo (contratura na região anterior da coxa esquerda) e o goleiro Jean (amigdalite), além do atacante uruguaio Gonzalo Carneiro (ainda sem condições físicas) desfalcam o time.

Após ser eliminado pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil na última quinta-feira, o São Paulo tenta não se abalar e se concentra em busca de sua segunda vitória no Brasileirão. Na estreia, venceu o Paraná por 1 a 0 no Morumbi.

Confira a lista dos jogadores relacionados do São Paulo:

Goleiros: Lucas Perri e Sidão;

Laterais: Éder Militão, Edimar e Régis;

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio;

Volantes: Hudson, Liziero e Petros;

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Valdívia e Shaylon;

Atacantes: Caíque, Everton, Marcos Guilherme e Tréllez.