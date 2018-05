Com Everton na lateral e Mugni no meio, Flamengo estreia em Brasília

BRASÍLIA - O técnico Jayme de Almeida praticamente definiu o time do Flamengo que estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Goiás. Para a partida no Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30, o treinador deverá improvisar Everton na lateral esquerda, já que mais uma vez não poderá contar com André Santos.

Desta vez, porém, o que afasta o lateral da partida não é nenhuma lesão: o jogador terá de cumprir suspensão devido à expulsão na final da Copa do Brasil, no ano passado. Como André Santos atuou na última partida do Brasileirão de 2013, contra o Cruzeiro - o que levou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva a tirar quatro pontos do Flamengo -, ele ainda precisa cumprir suspensão automática.

Com a improvisação de Everton na ala, quem ganhará uma chance no meio-campo será o argentino Lucas Mugni. Recuperado de lesão, João Paulo ficará como opção no banco.