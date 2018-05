Com ex-gremista, Panamá anuncia 35 pré-convocados para 1ª Copa de sua história

A Federação Panamenha de Futebol (Fepafut) anunciou nesta segunda-feira a lista de pré-convocados para a Copa do Mundo da Rússia. Foram 35 nomes chamados pelo técnico Hernán Darío Gómez, dos quais 23 serão escolhidos no dia 4 de junho para representar o país no primeiro Mundial de sua história.

+ Com Taison e Geromel, Tite Convoca lista final da Copa do Mundo da Rússia

+ Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

+ Confira tabela da Copa do Mundo da Rússia

+ O Estadão mostra os grandes craques que vão disputar a Copa do Mundo

Entre os atletas chamados nesta segunda, destaque para o zagueiro Felipe Baloy. Aos 37 anos, o veterano é um dos líderes desta seleção e tem passagem pelo futebol brasileiro. Entre 2003 e 2004, defendeu as cores do Grêmio, e no ano seguinte atuou pelo Atlético-PR.

Atualmente, Baloy está no Municipal, da Guatemala. Ao lado dele, estarão os também veteranos Jaime Penedo, goleiro de 36 anos, Román Torres, zagueiro de 34 anos, Gabriel Gómez, meio-campista de 33 anos, Blas Pérez e Luís Tejada, atacantes de 37 e 36 anos, respectivamente.

Antes de viajar para a Rússia, o Panamá se despedirá de sua torcida local no dia 29 de maio, quando enfrenta a Irlanda do Norte na capital do país. A seleção está no Grupo G da Copa, ao lado de Bélgica, Inglaterra e Tunísia, e estreia diante dos belgas, dia 18 de junho, em Sochi.

Confira a lista de 35 pré-convocados do Panamá para a Copa:

Goleiros : José Calderón (Chorrillo-PAN), Jaime Penedo (Dínamo Bucareste-ROM), Alex Rodríguez (San Francisco-PAN).

Defensores : Azmahar Ariano (Patriotas-COL), Felipe Baloy (Municipal-GUA), Harold Cummings (San José Earthquakes-EUA), Eric Davis (Dunajska Streda-ESQ), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia-HON), Francisco Palacios (San Francisco-PAN), Richard Peralta (Alianza-PAN), Román Torres (Seattle Sounders).

Meio-campistas : Ricardo Ávila (Gent-BEL), Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula-MEX), Ricardo Buitrago (Municipal-GUA), Miguel Camargo (Universidad San Martín-PER), Adalberto Carrasquilla (Tauro-PAN), Armando Cooper (Universidad de Chile), Aníbal Godoy (San José Earthquakes-EUA), Gabriel Gómez (Bucaramanga-COL), José González (Unión Comercio-PER), Cristian Martínez (Columbus Crew-EUA), Valentín Pimentel (Plaza Amador-PAN), Alberto Quintero (Universitario-PER), José Luis Rodríguez (Gent-BEL).