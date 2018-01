Com expectativa de Maracanã lotado, Flamengo busca vitória contra o Santos O Flamengo iniciou a 16.ª rodada ocupando a modesta 11.ª posição no Campeonato Brasileiro. Mas duas vitórias em sequência e a expectativa de crescimento na competição empolgaram o torcedor, que deverá encher o estádio do Maracanã, no Rio, neste domingo, quando o time rubro-negro recebe o Santos, às 16 horas. Até a última sexta-feira, mais de 41 mil ingressos já haviam sido vendidos.