Com expulsão relâmpago, Ituano empata com o Bragantino Em jogo marcado pela expulsão mais rápida do Campeonato Paulista, Ituano e Bragantino empataram por 1 a 1, na estréia no Estadual, na noite desta quarta-feira, no Estádio Noveli Júnior, em Itu. O jogo começou movimentado e logo aos 34 segundos o zagueiro Tiago Vieira, do time visitante, foi expulso. O defensor deu uma entrada violenta em um jogador adversário e recebeu o cartão vermelho do juiz Flávio Rodrigues Guerra. Aproveitando-se da vantagem numérica, o Ituano foi para cima e abriu o placar aos 7 minutos, com um chute firme de Everaldo. Sem poder se expor muito, o Bragantino apenas segurou o ímpeto do adversário. Mas, aos 44 minutos da etapa complementar, Júlio César tocou para Cris empatar a partida. Na próxima rodada do Campeonato Paulista, o Ituano enfrenta o São Paulo, no Estádio do Morumbi, às 16 horas de domingo. No mesmo dia, o Bragantino recebe o Juventus, no Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Ficha técnica: Ituano 1 x 1 Bragantino Ituano - Márcio; Paulo César, Márcio Goiano, João Paulo e Jackson; Daniel, Eder (Reginaldo), Flávio e Everaldo (Eniomar); Jefferson (Élvis) e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Bragantino - Felipe; Cris, Luis Henrique e Tiago Vieira; Júlio César, Moradei, Somália, Adriano (Mário) e Nilton (Rubens); Éverton (Zelão) e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga. Gols - Everaldo, aos 7 minutos do primeiro tempo; Cris, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra. Cartões amarelos - Adriano, Moradei, Élvis e Márcio Goiano. Cartão vermelho - Tiago Vieira. Renda - R$ 11.981,00. Público - 925 pagantes. Local - Estádio Dr. Novelli Junior, em Itu (SP).