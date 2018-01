Torcida pede ao Flu para 'entregar' jogo e rebaixar Vasco

Apesar da promessa do Fluminense de jogar sério no fim de semana, mesmo sem ter mais pretensões no Brasileirão, a torcida tricolor pediu ao time para "entregar" o jogo para o Figueirense, no domingo, com o objetivo de rebaixar o rival Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante o treino desta quarta-feira, torcedores ergueram faixas nas arquibancadas das Laranjeiras para pedir o resultado desfavorável ao próprio time. "Entrega" e "eu escolhi te rebaixar" eram as mensagens nas faixas, que cobravam a derrota da equipe tricolor no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Uma vitória do Figueirense, em casa, rebaixa automaticamente o Vasco para a segunda divisão.

Por essa razão, a derrota será bem-vinda para parte da torcida do Fluminense. E não apenas por causa da rivalidade dentro de campo. Fora dele, o clube tricolor entrou em atrito com a diretoria do Vasco neste ano por causa da polêmica da divisão e da localização das torcidas nos clássicos disputados no Maracanã.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As manifestações a favor da derrota no domingo começaram no fim de semana passado, quando se desenhou a situação em que o Fluminense poderá ter a chance de rebaixar o rival. Na tentativa de evitar polêmica, o vice de futebol do Fluminense, Mário Bittencourt, avisou na terça-feira que o time jogará com o que tiver de melhor, em busca da vitória.

Ele chegou a vetar entrevistas de jogadores ao longo desta semana para evitar brechas que gerem maior polêmica. A maior delas foi a ameaça que recebeu pela internet de que torcedores tricolores poderiam sequestrar sua filha na tentativa de pressionar o dirigente a obrigar os jogadores a entregarem o jogo de domingo.

TREINO

O técnico Eduardo Baptista não fez maior mistério no treino desta quarta-feira. Escalou a equipe com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Nogueira, Marlon e Léo Pelé; Pierre, Edson, Scarpa e Marcos Junior; Cícero.

Sem poder contar com Fred, já vetado do último jogo porque ainda se recupera de problema físico, Baptista testou o time sem centroavante. Mas é quase certo que Wellington Paulista será o titular em Florianópolis.