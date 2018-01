Com falha de brasileiro, Roma vence Lazio e retoma vice-liderança do Italiano

Em um clássico bastante disputado neste domingo, a Roma venceu a Lazio por 2 a 0, no estádio Olímpico, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, e assumiu a vice-liderança do torneio. O primeiro gol da partida saiu após uma falha do zagueiro brasileiro Wallace.

Com o resultado, a Roma foi aos mesmos 32 pontos do Milan, mas reassumiu a vice-liderança por conta dos critérios de desempate. A Juventus lidera o Italiano com 36 pontos, enquanto a Lazio viu o primeiro pelotão disparar e estacionou nos 28 pontos, no quarto lugar.

Como tem sido protocolo nas partidas de todo o mundo neste final de semana, os jogadores das duas equipes se reuniram no centro do gramado antes de a bola rodar e prestaram uma homenagem com um minuto de silêncio às vítimas do acidente aéreo com o elenco da Chapecoense nas cercanias de Medellín, na Colômbia. Nas arquibancadas, os torcedores aplaudiram o clube brasileiro.

A partida transcorreu com muitas jogadas duras e trocas de provocações entre jogadores de Roma e Lazio. O clássico da capital italiana, no entanto, só viu os gols saírem na segunda etapa.

Aos 19 minutos, Wallace (revelado pelo Cruzeiro, com passagem pelo Monaco) tentou sair da área driblando o adversário Strootman com uma "pedalada". No entanto, o rival foi mais rápido, roubou a bola e tocou na saída do goleiro para empatar. Na comemoração, o jogador da Roma provocou o banco da Lazio e Cataldi, que nem chegou a atuar na partida, acabou expulso por agarrar o adversário.

Pouco depois, aos 31, o belga Radja Nainggolan avançou pela intermediária e chutou de muito longe para dar números finais ao marcador. A bola entrou rasteira no canto esquerdo do goleiro Marchetti.

Na sequência do Campeonato Italiano, a Lazio encara a Sampdoria fora de casa, no próximo sábado. Já a Roma recebe o Milan no próximo dia 12. Antes, porém, a equipe encara o Astra fora de casa, na próxima quinta-feira, pela Liga Europa.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, o Pescara saiu atrás no marcador, contou com um jogador a mais desde os 34 minutos do primeiro tempo, mas só conseguiu o empate por 1 a 1 com o Cagliari graças a um gol marcado aos 45 da segunda etapa. Apesar do resultado, o time segue na zona de rebaixamento, enquanto os rivais aparecem na parte intermediária da tabela.

Em uma briga para encostar na zona de classificação às competições europeias, a Sampdoria venceu o Torino por 2 a 0, em casa. Os dois gols saíram na segunda etapa, com Edgar Barreto e Patrik Schick.

Diante de sua torcida, o Sassuolo venceu o Empoli por 3 a 0, se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e ainda empurrou o rival para a última posição antes da degola. Pellegrini, Ricci e Ragusa fizeram os gols do jogo.