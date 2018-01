Com falhas de goleiro, Liverpool empata com West Ham e vê liderança se distanciar

O Liverpool saiu na frente diante do West Ham, neste domingo, mas acabou levando a virada em duas falhas do goleiro Loris Karius. O time ainda buscou o empate por 2 a 2, pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês, mas viu os líderes Chelsea e Arsenal se distanciarem na ponta do torneio.

Com o empate, o Liverpool estacionou nos 31 pontos, na terceira posição. O Chelsea é o líder isolado da tabela, com 37 pontos, enquanto o Arsenal aparece no segundo lugar, com 34. Já o West Ham é apenas o 17.º colocado, à beira da zona de rebaixamento, com 13 pontos.

Apoiado pela torcida no Anfield Road, o Liverpool conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos de jogo. Sadio Mané recebeu na linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou para Adam Lallana, que dominou e fuzilou o goleiro adversário.

O West Ham, no entanto, contou com uma falha de Karius para empatar o jogo. Payet cobrou falta frontal, jogou por cima da barreira e a bola entrou no canto inferior direito. O goleiro do Liverpool saltou atrasado e não alcançou, ouvindo as primeiras reclamações da própria torcida.

Bancado pelo técnico Jurgen Klopp, seu compatriota, o alemão chegou ao Liverpool para disputar posição com o belga Simon Mignolet. Aos 39 minutos, os críticos do goleiro tiveram mais um argumento contra a sua escalação.

Após um chutão para a frente, Michail Antonio saiu cara a cara com Karius e desviou à esquerda. Novamente o goleiro alemão não demonstrou o reflexo esperado e o West Ham conseguiu a virada no placar.

O empate do Liverpool aconteceu na segunda etapa, quando foi a vez do goleiro do West Ham falhar. Darren Randolph errou ao cortar cruzamento e deixou a bola no pé de Origi, que apenas empurrou para o gol. Após o empate, os donos da casa se mantiveram no ataque a maior parte do tempo, mas não conseguiram furar o bloqueio adversário para sair com a vitória.

Na sequência do Campeonato Inglês, as duas equipes entram em campo na próxima quarta-feira. Enquanto o Liverpool encara o Middlesbrough fora de casa, o West Ham recebe o Burnley no Estádio Olímpico de Londres.