Com favoritismo assumido, Fluminense pega Botafogo por vaga na final do Estadual

Campeão na quarta-feira ao derrotar o Atlético-PR por 1 a 0 e com a vantagem de jogar pelo empate no Estadual, o técnico Levir Culpi foi realista e admitiu que o Fluminense é favorito a avançar para a final. "Temos uma vantagem numérica sobre o Botafogo. É uma boa vantagem ter esse empate. Temos que manter o elenco concentrado, é o nosso trabalho", comentou.

O técnico do Botafogo, Ricardo Gomes, foi mais comedido e destacou a velocidade do adversário. Por isso, orientou os jogadores a terem calma na busca pelo resultado. "Buscamos o equilíbrio. Se sairmos para o ataque, com esse time do Fluminense, é morte certa. Temos a obrigação da vitória, mas de forma equilibrada", informou.

DÚVIDAS NA ESCALAÇÃO - As duas equipes ainda têm dúvidas nas escalações. No Fluminense, Levir confirmou o retorno de Fred, que estava suspenso na Copa Sul-Minas-Rio, no lugar de Magno Alves. No entanto, aguarda pela recuperação do lateral-direito Jonathan. O defensor ficou fora da final da Primeira Liga por conta de dores musculares, mas treinou normalmente nos últimos dias. Autor do gol do título no meio da semana, Marcos Junior continuará na reserva.

No Botafogo, Ricardo Gomes confirmou a presença do atacante Ribamar e do zagueiro Joel Carli, que foram poupados nos treinos ao longo da semana. A dúvida na escalação fica por conta de uma vaga no meio-campo. Depois de ficar de fora do duelo contra o Boavista por causa de uma lesão muscular, Fernandes está recuperado e pode substituir Leandro.

SECA DE GOLS - Superado o entrevero com o técnico Levir Culpi, o centroavante Fred retomou a condição de titular na última partida do Carioca, contra o Vasco. Agora, seu objetivo é encerrar um jejum de gols que já dura nove partidas. E nada melhor do que ver pela frente seu algoz preferido.

O Botafogo é o time no qual Fred mais fez gols, sendo 13 no total em 19 partidas. No entanto, o atual elenco alvinegro possui a melhor defesa do campeonato, com sete gols sofridos em 15 jogos.