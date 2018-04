Com febre, Maicon é desfalque em treino do São Paulo

O volante Maicon não treinou nesta quinta feira com o restante do time do São Paulo. Segundo o clube, o jogador chegou ao CT da Barra Funda com febre alta causada por uma virose e foi dispensado da atividade tática comandada pelo técnico Muricy Ramalho.

Maicon não foi relacionado para os dois últimos jogos do São Paulo, contra Danubio e Rio Claro, para poder negociar a saída do clube. Muricy preferiu deixar o jogador fora para o volante resolver a sua situação, já que havia pedido para deixar o clube tricolor. Maicon está na equipe desde 2012 e veio do Figueirense.

O Grêmio era o candidato a contratar o jogador por empréstimo até o fim do ano, mas a negociação está parada. O Cruzeiro aparece também como provável destino do volante, que no São Paulo convive com críticas de parte da torcida.

Nesta semana o clube contratou Wesley, reforço que pode substituir Maicon nas opções entre os volantes. O ex jogador do Palmeiras assinou vínculo até 2018.