Com Felipão, Grêmio muda para enfrentar o Flamengo em casa

Para enfrentar o Flamengo, o Grêmio conseguiu uma vitória fora do campo. Embora o técnico Felipão tenha sido punido com três jogos de suspensão pelas reclamações durante o jogo contra o Cruzeiro, ele poderá comandar do banco de reservas o time tricolor neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na 38.ª e última rodada do Brasileirão.

Já a sexta-feira que seria marcada pela despedida das atividades da equipe principal no estádio Olímpico, reservou frustração para muitos torcedores pois o treinamento foi transferido para a Arena. Alegando motivos de segurança, a direção gremista mudou o local por temer que muitos gremistas pudessem comparecer ao Olímpico. A medida ocorreu porque o estádio não tem mais capacidade para receber um grande número de torcedores com segurança, em razão do local estar em fase de demolição.

Depois de comandar o treino por 20 minutos com portões fechados, Felipão fez um exercício tático em campo reduzido com 12 atletas em cada equipe. Sem contar com Pedro Geromel, que passou por cirurgia, o técnico promoveu o retorno de Werley ao lado de Rhodolfo. Barcos atuou junto com os reservas ao lado de Luan no ataque. Já Zé Roberto foi escalado no meio de campo titular para dar espaço a Marcelo Hermes na lateral esquerda. Ramiro treinou separado.

Detentor do sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, o Grêmio pode chegar a 63 e terminar em quinto lugar. Se assim for, estaria garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015.