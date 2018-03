Com festa e provável time titular do Paulistão, Corinthians faz amistoso com a Ferroviária

O Corinthians fará um amistoso nesta quarta-feira, às 21h45, contra a Ferroviária, em seu estádio em Itaquera, para testar a equipe antes da estreia no Campeonato Paulista, sábado, contra o São Bento. E o volante Fellipe Bastos, recém-contratado, terá a chance de começar como titular no duelo.

O jogador vai atuar na linha de quatro jogadores no meio de campo e, como seu nome já foi regularizado pela CBF, poderá inclusive atuar no fim de semana pelo Paulistão. Apesar da expectativa, a intenção do técnico Fabio Carille é usar duas equipes distintas, uma em cada tempo, para dar ritmo de jogo aos atletas.

Pelo treinamento desta terça-feira, Fabio Carille deve entrar em campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Guilherme e Marlone; Jô. Se nada mudar, essa deve ser a equipe para a estreia no Estadual, pois Jadson ainda não terá condições de estar em campo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o amistoso contra a Ferroviária, o clube prepara uma festa, que terá o músico Rappin Hood como o mestre de cerimônia, em noite que terá como atrações as apresentações da equipe de futebol feminino e de futsal. No campo, alguns campeões do título paulista de 1977 marcarão presença, como Basílio e Tobias.