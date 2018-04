Com fim das obras, Arena Pernambuco tem transição para fase de testes

RECIFE - Chegou formalmente ao fim a fase de construção civil da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana de Recife), um dos estádios que serão usados na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Neste domingo, uma cerimônia com a presença do governador Eduardo Campos marcou transição para uma fase de testes no estádio.

Nesta etapa, serão verificadas as instalações elétricas e hidráulicas, os serviços de alimentação e bebidas e segurança, as bilheterias e catracas, entre outros itens. Tudo para que o estádio seja entregue a tempo de receber três jogos da Copa das Confederações.

Na visita guiada a jornalista, foi possível notar que o gramado está finalizado e já com as marcações do campo de jogo. As cadeiras do público em geral, na cor vermelha, já estão instaladas. Os dois telões de LED, de 77 metros quadrados cada, também já estão em funcionamento.

O primeiro evento do novo estádio será uma partida entre times de operários que participaram da construção, no dia 14 de maio, para familiares dos trabalhadores e operários. A abertura oficial da Arena será em 22 de maio, num jogo do Náutico. Dois dias depois o estádio será entregue ao Comitê Organizador Local da Copa do Mundo (COL) e à Fifa, que iniciarão a preparação para a Copa das Confederações.