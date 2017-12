Copa São Paulo de Futebol Júnior define os confrontos da 3ª fase

Mesmo com pênalti perdido logo no começo do jogo, o Flamengo não teve problemas para se confirmar como o último classificado à terceira fase da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste domingo, o time carioca derrotou o Brasília por 3 a 0, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes.

Os gols do Flamengo foram marcados por Lucas Paquetá, que havia perdido um pênalti, e Felipe Vizeu ainda no primeiro tempo. Patrick completou a vitória na segunda etapa. A classificação do Flamengo salvou o futebol carioca na Copa São Paulo, pois Botafogo, Vasco e Fluminense foram eliminados nesta fase.

O adversário do Flamengo na próxima fase será o Red Bull Brasil, que passou pelo Goiânia na manhã deste domingo. Na primeira fase eles se enfrentaram pelo Grupo 24, com o Flamengo vencendo por 2 a 1. Este era o último confronto da terceira fase que faltava ser conhecido.

Assim como o Corinthians no sábado, Palmeiras e São Paulo confirmaram seus favoritismos e passaram de fase. O time palmeirense avançou com goleada sobre o Flamengo-SP, por 4 a 1. Por outro lado, o São Paulo suou para superar o Taboão da Serra-SP, por 5 a 3 no pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O time corintiano terá pela frente outro paulista, o Guarani. Já Palmeiras e São Paulo enfrentarão Sampaio Corrêa e Figueirense, respectivamente. O único grande paulista eliminado precocemente foi o Santos, que caiu diante do Ceará também no sábado.

Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgará as datas, horários e locais dos confrontos. As datas reservadas para estes jogos são três dias: terça, quarta e quinta-feira.

Confira quais serão os confrontos da 3.ª fase da Copa São Paulo:

Juventude x Sport

Cruzeiro x Marília

Ceará x Joinville

Rio Claro x Internacional

Avaí x Primavera-SP

Ituano x Grêmio

Guarani x Corinthians

Vila Nova-GO x Mirassol

Araxá-MG x Bahia

Rondonópolis x ABC

América-MG x Juventus

Sampaio Corrêa x Palmeiras

Red Bull Brasil x Flamengo

Figueirense x São Paulo