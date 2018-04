Com foco na Libertadores, Fluminense utiliza reservas Com o foco na Copa Libertadores, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro com um time reserva. O jogo deste domingo, às 18h30, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), contra o Atlético Paranaense, não tem o mínimo apelo para os torcedores do clube, tampouco para o técnico Abel Braga. Ele foi sincero durante a semana ao dizer que não havia como o elenco deixar de pensar nos dois confrontos contra o Olímpia, do Paraguai, válidos pelo torneio continental.