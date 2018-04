Com foco na Libertadores, Internacional encara Vasco no Rio com Nilmar e reservas

O último trabalho em preparação para o duelo aconteceu nesta sexta-feira no CT do Parque Gigante. Quem jogou na Colômbia no meio da semana fez trabalho regenerativo no vestiário ou uma leve corrida em volta do campo. A exceção foi Nilmar, que treinou normalmente com o restante da equipe, em trabalho de bola parada.

Além de Nilmar, a surpresa ficou por conta de Geferson, que também treinou normalmente no time que deve enfrentar o Vasco. O lateral-esquerdo está recuperado de uma artroscopia no joelho direito. Após 20 dias de recuperação, está pronto para o desafio. "É um jogo importante contra o Vasco, com pensamento totalmente no Vasco. Por mim, jogava todos os jogos possíveis. Sou jovem ainda, é difícil cansar. Um jogador que sai do time, sendo por lesão, ou por opção do professor, tem que trabalhar para conquistar o lugar de novo", declarou o lateral.

"Se o Aguirre optar por mim para o jogo de quarta, eu vou estar preparado. O Ernando é um cara bem preparado. Jogou em todas as posições da defesa. Vou trabalhar pra buscar meu espaço de novo", finalizou Geferson.

O último trabalho antes da partida começou com uma leve corrida de todo o grupo ao redor do gramado do centro de treinamentos. Alex treinou bem e correu solto no gramado, chutando várias vezes ao gol. Aguirre, em seguida, separou os jogadores em três times e, em campo reduzido, fez uma atividade de dois toques. A bola não podia sair da área demarcada. Depois, o técnico uruguaio apostou na bola parada - e, então, definiu os possíveis titulares.

Vitinho, Luque e Taiberson também participaram da atividade. E, por opção técnica, devem começar no banco de reservas. O Internacional é o 12.º colocado do Brasileirão, com três pontos. O Vasco aparece em 14.º lugar, com dois.