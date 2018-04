Com foco no campo, gremistas acompanham busca por técnico

Sem um técnico efetivado desde a saída de Luiz Felipe Scolari, no início da semana passada, o elenco do Grêmio espera a definição sobre o novo comandante. Por mais que apoiem a permanência do interino James Freitas, os jogadores sabem que o desejo da diretoria é fechar com algum nome mais experiente.

"Claro que a gente acompanha o que acontece, mas quando entramos em campo temos que esquecer. A situação pode estar indefinida, mas se não houver bons resultados dentro de campo, tudo piora. Temos que fazer nosso papel e torcemos para que tudo dê certo", declarou o volante Marcelo Oliveira.

O jogador admitiu a ansiedade por uma decisão da diretoria, mas afirmou que este sentimento não influencia o elenco em campo. "A gente espera por uma definição, mas nosso foco é só dentro de campo. Buscamos fazer nosso melhor, que a diretoria cuida dessa parte."

Dois dias depois da vitória sobre o Figueirense em casa, os jogadores do Grêmio se reapresentaram nesta segunda-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, os outros participaram de um treino técnico. A novidade foi a presença do zagueiro Pedro Geromel, que foi desfalque no fim de semana por dores na perna direita.