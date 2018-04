Com folga forçada, São Paulo fará período de preparação em Cotia

SÃO PAULO - Sem jogos oficiais até o dia 26, data da estreia no Brasileirão, o São Paulo decidiu fazer um período de preparação no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia. O período de treinos fora da capital foi anunciado pelo presidente Juvenal Juvêncio, ainda na esteira da eliminação do time na Copa Libertadores.

"Na próxima segunda-feira, o elenco já treinará em Cotia", confirmou o dirigente, nesta sexta-feira. Ao todo, o time ficará 17 dias sem jogos, entre a queda na competição sul-americana e a estreia no Brasileirão, contra a Ponte Preta, em Campinas, no dia 26.

O grupo são-paulino vai treinar em Cotia normalmente até o dia 18, sábado. No dia seguinte, os jogadores ganharão folga e vão retomar os trabalhos na segunda-feira, já pensando na partida contra a Ponte Preta, na abertura do Brasileirão, no dia 26. O trabalho vai servir para esfriar o clima pesado vivido pelo time, após as eliminações seguidas no Paulistão e na Libertadores, e também para preparar o São Paulo para os desafios do segundo semestre.

Além do Brasileirão, o time vai disputar a Audi Cup, a Copa Suruga, a Recopa Sul-Americana e a Copa Sul-Americana, na qual tentará defender o título conquistado no ano passado.