Com força máxima, Oswaldo define o Corinthians para encarar o Cruzeiro

O técnico Oswaldo de Oliveira parece ter definido o time do Corinthians para encarar o Cruzeiro, domingo, às 17h, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o elenco praticamente completo, ele comandou um treino coletivo nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e repetiu a formação da equipe pelo quarto dia seguido.

O time que treinou como titular foi Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian, Camacho, Romero, Rodriguinho e Marlone; Guilherme. A formação reserva atuou com: Caíque, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Léo Santos e Guilherme Arana; Jean, Marciel, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Rildo; Lucca.

O goleiro Cássio participou da primeira parte do treino e depois foi para a academia. Durante o coletivo, vencido pelos titulares por 1 a 0, o destaque foi o meia Marlone, que além do gol, deu passes certeiros e fez boas jogadas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atacante Léo Jabá, que sentiu dores na coxa e não treinou na quarta, participou do treino sem problemas, com os demais jogadores que não participaram do coletivo. O único desfalque é o meia Danilo, que se recupera de cirurgia e só volta aos gramados no ano que vem.

Em sétimo na tabela, o Corinthians soma 55 pontos e precisa vencer o Cruzeiro, além de contar com tropeços de Atlético-PR ou Botafogo, ambos com 56, para conquistar uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem.