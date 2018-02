Com força máxima, São Paulo pega o Juventus no Pacaembu Muricy Ramalho não confirmou, mas o São Paulo terá força máxima na partida deste sábado, contra o Juventus, às 18h10, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Depois de se mostrar bastante propenso a mexer no time para dar descanso a alguns jogadores, o treinador voltou atrás ao ouvir o restante da comissão técnica e até mesmo os jogadores. ?Dou atenção a número de jogos, competições seguidas, desgaste, mas não é o médico quem decide. Pelos testes, a recuperação está muito boa, ninguém está acusando cansaço muito grande. Só o desgaste normal. Nada de alarmante?, garantiu o técnico. Talvez a folga fique para a próxima rodada, quando o São Paulo enfrentará o Guaratinguetá, quinta-feira, no Morumbi. Afinal, depois deste jogo o time terá apenas dois dias de descanso para o clássico contra o Santos, em plena Vila Belmiro, no outro domingo. Nem mesmo Rogério Ceni ficará de fora. Apesar de estar se recuperando de dores na coxa direita, o capitão tricolor está garantido. Se existe alguma possibilidade de alteração, pode acontecer na lateral esquerda, com Júnior no lugar de Jadilson; e no ataque, com Marcel na vaga de Aloísio, que também não participou do treino desta sexta - ficou fazendo exercícios na academia. Se depender dos últimos dois resultados do São Paulo no Pacaembu, o torcedor pode se animar. No Estadual do ano passado, goleada por 5 a 1 contra o Paulista de Jundiaí. Mesmo placar da vitória sobre o Corinthians, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2005. ?Faz tempo que a gente não joga lá. É legal, um estádio aconchegante. Só espero que o gramado esteja em bom estado e que a torcida vá para incentivar?, pede Muricy. No ABC São Caetano e Ituano fazem duelo decisivo pela classificação às semifinais do Campeonato Paulista, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. As duas equipes têm 19 pontos - o time de Itu leva vantagem no saldo de gols, 4 a 3 - e quem vencer fica mais perto de se garantir na próxima fase. A vitória é ainda mais importante para o time do ABC, que vem de duas derrotas - 5 a 2 para o Noroeste e 2 a 1 para o Palmeiras. Juventus x São Paulo Juventus - Deola; Thiago, Reginaldo, Gian; Almir, Márcio, Naves, Hélder e Renatinho; Léo Mineiro e Beto. Técnico: Arthur Bernardes. São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, Miranda e André Dias; Ilsinho, Josué, Souza, Hugo e Jadílson; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Horário - 18h10. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo. São Caetano x Ituano São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Luis Maranhão, Glaydson, Leandro Lima e Ademir Sopa; Marcelinho e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Ituano - Márcio; Flavinho, João Paulo, Paulo César e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio e Têti; Elionar e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Árbitro - Robério Pereira Pires. Horário - 18h10. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.