Com fratura, Júlio Baptista fica mais 1 mês sem jogar O Málaga anunciou nesta sexta-feira que o meia-atacante brasileiro Júlio Baptista ficará mais um mês sem jogar, após detectar que ele está com uma fratura no pé direito. O jogador está afastado do time desde o dia 1º de outubro, quando enfrentou o Getafe pelo Campeonato Espanhol.