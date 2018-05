Com Fred, Eduardo Baptista prepara Flu ofensivo em clássico

O Fluminense optou por realizar o treino deste sábado, o último antes do clássico contra o Flamengo, em Brasília, pelo Campeonato Carioca, na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca, no Rio. Fred, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, pela Copa Sul-Minas-Rio, retorna no lugar do volante Douglas.

O técnico Eduardo Baptista deve mandar a campo um Fluminense mais ofensivo. A provável escalação para a partida terá: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Marlon e Giovanni; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Junior e Diego Souza; Fred.

O clássico acontecerá às 19h30 deste domingo, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. De acordo com o site oficial do Fluminense, já foram vendidos 25 mil bilhetes. Com sete pontos conquistados em quatro partidas, o time ocupa atualmente a quarta colocação no Grupo A do Campeonato Carioca.

Depois do Flamengo, terá outro clássico pela frente - contra o Botafogo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.