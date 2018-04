Com Fred no ataque, Fluminense pega Duque de Caxias

Início de ano não é momento para ficar poupando jogadores. O objetivo é justamente ganhar ritmo, principalmente com um clássico surgindo depois da esquina. Por isso, o técnico Cuca não vai preservar Fred para o jogo contra o Flamengo no domingo. Assim, o atacante já vai a campo pelo Fluminense contra o Duque de Caxias, nesta quinta-feira, às 18h30, em Volta Redonda.

Ele sofreu uma lesão no dedão do pé direito na semana passada e era dúvida. Mas como participou normalmente do treino desta quarta, está convocado para o confronto, válido pela quarta rodada do Grupo A da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).

Fred no ataque é menos um problema para Cuca, que já tem outros dois para solucionar. Leandro Euzébio e Diguinho estão suspensos. Com isso, o mais provável é a transição do esquema com três zagueiros para o 4-4-2. O volante Diogo deve ganhar a vaga do zagueiro Euzébio. "É um jogador que provou a importância ano passado, tem nossa confiança e é polivalente", elogiou Cuca.

Para o posto de Diguinho, porém, a disputa é mais acirrada. Marquinho, Thiaguinho, Willians são as opções do técnico. Pelos treinos da semana, a aposta é Marquinho, que deixaria a ala esquerda, que vinha fazendo no ano passado diante da ausência de peças para a posição, para atuar como meia, sua predileção.