Com futuro incerto, Alan Patrick festeja chegada de Muricy ao Flamengo O meia Alan Patrick ainda não sabe se continuará no Flamengo em 2016, mas mesmo assim festejou a contratação do técnico Muricy Ramalho para dirigir o clube na próxima temporada. Eles trabalharam juntos em 2011, no Santos, e Alan Patrick acredita que o time terá sucesso sob o comando do treinador.