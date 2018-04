Com Gabriel e Arouca, Palmeiras relaciona 26 atletas para o clássico

O Palmeiras divulgou a lista de 26 jogadores relacionados para o clássico com o Santos, nesta terça-feira, às 20h30, no Allianz Parque. As principais novidades são as presenças do lateral e volante Tchê Tchê e do meia Moisés, que se recuperam de lesões musculares. Vale lembrar, que o técnico Cuca terá que cortar três jogadores do banco de reservas.

Outras duas novidades são os volantes Arouca e Gabriel. O primeiro, se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo, enquanto Gabriel estava afastado desde maio, devido uma lesão no músculo da coxa esquerda.

O atacante Leandro Pereira, que chegou recentemente por empréstimo do Club Brugge, da Bélgica, também está na lista e pode fazer sua reestreia pelo clube. Na primeira passagem, ele atuou 30 vezes e marcou dez gols. Os atacantes Gabriel Jesus e Róger Guedes e o volante Thiago Santos são desfalques, por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Confira a lista de 26 atletas relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, Zé Roberto e João Pedro

Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins, Yerry Mina e Vitor Hugo

Volantes: Jean, Matheus Sales, Arouca, Rodrigo e Gabriel

Meias: Fabrício, Allione, Moisés, Tchê Tchê, Cleiton Xavier e Vitinho

Atacantes: Rafael Marques, Dudu, Erik, Leandro Pereira, Luan e Lucas Barrios