Com Gabriel Jesus apagado, City empata sem gols com o Huddersfield pelo Inglês

O Manchester City parou na retranca do Huddersfield neste domingo, em casa, e as equipes ficaram no empate sem gols em duelo pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. A partida não valia nada para o time anfitrião, que já faturou a competição de forma antecipada. Mas seus torcedores esperavam por um bom espetáculo.

O que não aconteceu. O brasileiro Gabriel Jesus começou entre os titulares do City e permaneceu em campo os 90 minutos. O atacante teve uma atuação apagada. Criou apenas uma oportunidade de gol, no segundo tempo, em uma conclusão de cabeça que saiu para fora.

Nos acréscimos, deu uma assistência para Otamendi, que bateu colocado com muito perigo. Gabriel Jesus ainda tem mais dois jogos para melhorar o rendimento e mostrar ao técnico Tite que pode ser titular da seleção brasileira - além da rodada final, o City tem um jogo remarcado a disputar.

E é bom ficar de olho, porque seu principal concorrente por posição, o centroavante Firmino, vive grande fase. Titular absoluto no Liverpool, Firmino disputará no próximo dia 26, em Kiev, na Ucrânia, a decisão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O Manchester City volta a campo para enfrentar o Brighton & Hove Albion na próxima quarta-feira e fecha a participação no Campeonato Inglês no domingo, contra o Southampton, fora de casa.

A equipe comandada por Guardiola lidera o Campeonato Inglês com 94 pontos, com 17 de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester United. O Huddersfield ocupa a 16ª colocação, com 36 pontos.

Após o apito do árbitro, todos os jogadores do City entraram em campo e receberam as homenagens pela conquista da atual temporada. O capitão Kompany ergeu a taça. Na festa, os jogadores acabaram se descuidando e deixaram cair o troféu no chão. Mas não quebrou.