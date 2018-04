Com Ganso titular, Sevilla perde amistoso para o Southampton na Inglaterra

Ainda se adaptando ao comando de Eduardo Berizzo, o Sevilla foi derrotado neste sábado pelo Southampton, em mais um amistoso de pré-temporada. No terceiro dos quatro duelos marcados na Inglaterra antes do início da temporada europeia, a equipe espanhola caiu diante do adversário por 2 a 0.

Ao contrário das vitórias contra Arsenal e RB Leipzig em Londres, desta vez Paulo Henrique Ganso recebeu oportunidade como titular. Ele esteve em campo até os 19 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu impedir a derrota da ex-equipe de Jorge Sampaoli, que assumiu a seleção argentina.

O triunfo inglês foi definido com um gol em cada etapa. Aos 24 minutos de jogo, Jack Stephens abriu o placar. O Southampton ainda teve um gol anulado por impedimento no segundo tempo antes que o italiano Gabbiadini definisse o placar aos 36.

Já neste domingo, o Sevilla encerra o tour pela Inglaterra ao encarar o Everton, em Liverpool. Na quinta-feira, a equipe fecha sua pré-temporada em amistoso com a Roma, em casa. Por sua vez, o Southampton volta a campo no sábado que vem pelo Campeonato Inglês, contra o Swansea, em casa.

OUTROS RESULTADOS

Em outros amistosos encerrados neste sábado, destaque para o empate por 3 a 3 entre Bayer Leverkusen e Celta de Vigo. O confronto Alemanha x Espanha se repetiu na partida entre Eintracht Frankfurt e Betis, e desta vez os alemães levaram a melhor, ao vencerem por 3 a 0.

O Hoffenheim também venceu seu amistoso, diante do Bologna, pelo mesmo placar. Outro alemão que entrou em campo, mas sem o mesmo sucesso, foi o Schalke 04. Na Inglaterra, empatou em 1 a 1 com o Crystal Palace.

CANCELAMENTO

O dia foi mesmo movimentado para os alemães, mas o confronto do Hannover com o Burnley, na Inglaterra, não chegou ao fim. Com o time da casa vencendo por 1 a 0, a partida precisou ser cancelada no intervalo.

O Burnley informou que tomou a decisão de interromper a partida após ser aconselhado pela polícia local, mas não deu maiores detalhes. De acordo com relatos, uma confusão causada pela torcida do Hannover foi determinante para que o confronto não chegasse ao fim.