Com gastroenterite, Cavalieri vira dúvida no Fluminense O técnico Abel Braga poderá ter um desfalque de última hora para o jogo do Fluminense contra o lanterna América-MG, neste sábado, no Engenhão. O goleiro Diego Cavalieri apresentou uma gastroenterite e ficou de fora do treino desta sexta-feira. A escalação do jogador só deverá ser definida momentos antes da partida.