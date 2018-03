Com gerador, Palmeiras jogará à noite O Palmeiras vai usar gerador para iluminar o campo na partida contra o Cruzeiro, quarta-feira, pelas quartas-de-final da Libertadores, no seu estádio, o Parque Antártica. Os jogos noturnos estão proibidos pelo Governo, em sua política de racionamento de energia, mas o clube vai atender ao pedido dos jogadores e do técnico Celso Roth. A definição - que provavelmente contou com a influência do interesse das redes de televisão, especialmente da Traffic - foi confirmada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), que marcou o encontro para as 19h30. Porém existe a possibilidade de passar o confronto para as 21h40. Durante a semana passada, devido ao racionamento de energia na Região Sudeste, cogitou-se a mudança da partida para alguma cidade do Sul do País. A diretoria palmeirense descartou a hipótese, assim como a chance de entrar em campo à tarde. Os motivos são fortes. "Até que à tarde não seria tão problemático. Seria praticamente como no Campeonato Paulista, quase normal. Só que sair de São Paulo realmente não seria justo. Os torcedores, que nos ajudaram muito a conseguir essa classificação, ficariam prejudicados", declarou o goleiro Marcos. Experiente na competição, Marcos também destacou um detalhe que poderia ser decisivo para o Palmeiras. "Começar jogando em casa já complica um pouco. Ainda mais pelo fato de a torcida do Cruzeiro comparecer no Mineirão para apoiar. Teremos de conquistar um bom resultado no Parque Antártica. Um placar que nos dê certa vantagem para o segundo em Minas." Com o adiamento do Mundial de Clubes da Fifa, que aconteceria na Espanha, por causa da falência da empresa de marketing ISL, a Libertadores se transformou na prioridade do clube. E o próximo adversário, comandado por Luiz Felipe Scolari, merece respeito e uma preparação especial, segundo o goleiro palmeirense. "Ele (Scolari) conhece muito o Palmeiras, assim como alguns jogadores que estão lá (Oséas, Cléber, Jackson e Neném). Só que a gente também sabe de certas coisas. Vai ser um confronto bastante parelho, bastante igual. Qualquer vacilo poderá ser decisivo", defendeu Marcos, ao qualificar os treinadores dos dois times de "estudiosos". É tudo o que Roth não quer: a criação de vínculos, semelhanças ou referências entre ele e Scolari. "Não existe o duelo Celso Roth e Luiz Felipe Scolari. Existem, sim, duas partidas de Palmeiras e Cruzeiro pela Libertadores", afirmou o técnico.