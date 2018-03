Com Geromel e golaço de André, Grêmio volta aos treinos mirando a final

Horas depois de empatar com o Avenida na Arena e garantir vaga na decisão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira. No CT Presidente Luiz Carvalho, os jogadores realizaram o primeiro treino visando o duelo de domingo diante do Brasil de Pelotas, novamente em casa, pela primeira partida da final.

Os jogadores que foram titulares contra o Avenida fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante fez treino técnico. Como o Grêmio atuou com time misto na quarta, nomes como Kannemann, Everton, Jailson, Ramiro, Jael e Léo Moura participaram normalmente da atividade em campo.

A grande novidade do dia, porém, não trabalhou com o grupo em campo e nem ficou na parte interna. O zagueiro Pedro Geromel, de volta a Porto Alegre após servir a seleção brasileira nos amistosos contra Rússia e Alemanha, apenas correu em volta do gramado. Ele deverá retornar ao time no domingo, na vaga de Bressan.

Já entre os jogadores que foram a campo, o destaque ficou por conta de André. Recém-contratado, o atacante marcou um golaço, de bicicleta, na atividade em campo reduzido, aumentando a expectativa da torcida gremista para sua estreia, que acontecerá somente no Brasileirão, já que ele não está inscrito no Gaúcho e nem na fase de grupos da Libertadores.