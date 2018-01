Com Gil, a família joga junto na final Nunca houve tanta agitação no apartamento do corintiano Gil como na última semana. Quando não é dona Rosângela fazendo a comida caseira que o filho tanto gosta, são os primos, as duas tias e os irmãos agitando o ambiente. O barulho quase sempre é grande, mas nada consegue atrapalhar a calma do atacante. ?Ele dorme como criança?, observa o primo Alex, com quem Gil divide o apartamento de classe média no bairro do Tatuapé. Leia mais no Jornal da Tarde