Com gol anulado pelo VAR, Inter e Milan ficam no 0 a 0 pelo Italiano

Inter de Milão e Milan fizeram um clássico bastante movimentado nesta quarta-feira, mas falharam nas tentativas de abrir o placar e tiveram que se contentar com um empate por 0 a 0, no Giuseppe Meazza. O resultado acabou não agradando nenhum dos rivais na briga por melhores posições no Campeonato Italiano.

O clássico de Milão deveria ter acontecido há um mês, em 4 de março, mas acabou adiado, assim como toda a 27.ª rodada do Italiano, por causa da morte do zagueiro Davide Astori. Naquele fim de semana, o jogador dormia na concentração da Fiorentina, que enfrentaria a Udinese, quando sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.

Somente nesta quarta, então, Inter e Milan vieram a se enfrentar, e somaram um ponto cada. Com isso, a Inter foi a 59, ainda na quarta colocação, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Milan manteve a sexta posição, com 51, e hoje estaria na Liga Europa.

Apesar do empate sem gols, os rivais criaram bons momentos, principalmente a Inter, o que fez com que Mauro Icardi se tornasse o grande personagem deste clássico. No primeiro tempo, ele chegou a marcar, após receber enfiada nas costas da defesa e tirar do goleiro. A torcida e os jogadores comemoraram, mas, alertado pelo Árbitro Auxiliar de Vídeo (VAR, na sigla em inglês), o juiz Marco Di Bello voltou atrás e anulou o lance.

Na etapa final, Icardi teve duas grandes oportunidades, em posição legal, mas desperdiçou. Na primeira, aos 11 minutos, recebeu de Candreva dentro da área e, sem goleiro, tocou para fora. Na segunda, já nos acréscimos, o lance quase se repetiu, e após novo cruzamento da direita, o argentino se jogo de carrinho, novamente errando por centímetros.

Melhor para o Milan, que volta a campo no domingo, quando recebe o Sassuolo. No mesmo dia, a Inter de Milão visita o Torino, também pela 31.ª rodada do Campeonato Italiano.

OUTROS RESULTADOS

O Torino, aliás, foi o grande destaque desta quarta na competição. A equipe recebeu o desesperado Crotone e venceu por 4 a 1, com três gols de Belotti, subindo para 42 pontos, na décima colocação. O Crotone segue em 18.º, na zona de rebaixamento, com 24.

No confronto das duas piores equipes do campeonato, o lanterna Benevento recebeu o Verona e venceu por 3 a 0, chegando a 13 pontos. Em outro duelo direto na luta contra o rebaixamento, o Chievo, 14.º, duelou em casa com o Sassuolo, 15.º, e ficou no empate por 1 a 1.