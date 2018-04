Com gol brasileiro, Sampdoria vence e afasta Lazio das competições europeias

Aos 20 minutos, o jogador com passagens pela seleção brasileira recebeu na entrada da área e bateu no canto, abrindo o placar. Foi o gol de empate da Sampdoria, porque a Lazio inaugurara o marcador logo aos três minutos, com Djordjevic. A virada dos donos da casa veio no fim. Aos 34 minutos do segundo tempo, Diakite decretou a vitória da Sampdoria.

O time da casa chegou aos 40 pontos, na 14ª colocação. Já a Lazio estacionou nos 48 e ocupa somente a nona colocação, três posições atrás do Milan, primeiro time dentro da zona de classificação para os torneios europeus - esta colocação dá vaga na fase preliminar da Liga Europa.

Em outro jogo desta rodada, o Palermo deu passo importante para tentar escapar do rebaixamento. Venceu o Frosinone, rival direto nesta briga, por 2 a 0, fora de casa. Gilardino marcou um dos gols dos visitantes. O Palermo chegou aos 32 pontos, ainda na 18ª colocação, dentro da zona da degola. Já o Frosinone tem 30 e é o 19º.

Pela mesma rodada, o Sassuolo bateu o Torino por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Bologna derrotou o Genoa por 2 a 0, diante de sua torcida. A Atalanta superou o Chievo por 1 a 0.