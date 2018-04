Com gol brasileiro, Borussia Dortmund goleia por 5 a 0 Com um gol do zagueiro brasileiro Felipe Santana, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Werder Bremen, fora de casa, ao golear o adversário por 5 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Alemão. O expressivo placar deixou o atual bicampeão nacional com 33 pontos, sozinho na terceira posição da tabela, enquanto o Eintracht Frankfurt, que horas mais cedo caiu por 3 a 1 diante do Bayer Leverkusen, é o quarto colocado, com 30 pontos.