Com gol brasileiro, Schalke busca empate com o Bayer Leverkusen

GELSENKIRCHEN - Com o Bayern de Munique já campeão e o Borussia Dortmund disparado no segundo lugar, fica entre Schalke 04 e Bayer Leverkusen a briga pela terceira posição do Campeonato Alemão, que rende uma vaga na fase de grupos da Copa dos Campeões da próxima temporada. O confronto direto aconteceu neste sábado, pela 28.ª rodada, e terminou empatado em 2 a 2.

Em Gelsenkirchen, os visitantes começaram melhor e chegaram a abrir 2 a 0. Rolfes fez o primeiro, aos 39 minutos do primeiro tempo, e Kiebling marcou o segundo, já na etapa final.

Os donos da casa conseguiram descontar com o finlandês Pukki e chegaram ao empate a três minutos do fim do tempo regulamentar, em cobrança de pênalti convertida pelo brasileiro Raffael. O zagueiro Toprak foi expulso no lance.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen segue na frente, com 50 pontos, enquanto o Schalke tem 46. O quarto lugar, que dá uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões, também é disputado pelo Freiburg (45) e pelo Eintracht Frankfurt (41).