Com gol contra bizarro, Internazionale perde mais uma na Liga Europa e é lanterna

A fase realmente não é nada boa para a Internazionale. Sem técnico desde a última segunda-feira, quando o holandês Frank de Boer foi demitido pela campanha abaixo das expectativas no Campeonato Italiano, o time de Milão está dando vexame também na Liga Europa. Nesta quinta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos, foi derrotada de virada pelo Southampton, na Inglaterra, por 2 a 1 com um gol contra bizarro do lateral-esquerdo japonês Nagatomo.

O resultado deixa a Internazionale na lanterna do Grupo K, com apenas três pontos, faltando duas rodadas para o final desta fase. O líder é o Sparta Praga, que chegou a nove com a vitória por 2 a 0 sobre o israelense Hapoel Be´er Sheva, na República Checa. O Southampton é o segundo colocado, com sete, e o time de Israel fica no terceiro lugar com quatro.

Enquanto não contrata um novo treinador, o auxiliar Stefano Vecchi comanda a equipe interinamente, só que nada mudou. Apesar de ter saído na frente no placar, com o gol do contestado centroavante argentino Mauro Icardi, aos 33 minutos do primeiro tempo, o time não jogou bem.

O Southampton dominou as ações, perdeu um pênalti com Dusan Tadic pouco antes do intervalo - o goleiro Handanovic defendeu -, mas conseguiu a virada na segunda etapa. Aos 19 minutos, após escanteio da direita, o holandês Virgil van Dijk aproveitou sobre na área e empatou. Pouco tempo depois, aos 24, a grande lambança da zaga da Internazionale. Depois de cruzamento rasteiro da esquerda, D'Ambrosio e Ranocchia tocaram na bola e ela foi ao encontro de Nagatomo, que não teve como tirar sua perna e a viu entrar devagar no gol.

Quem também deu vexame nesta quinta-feira foi o Villarreal, de Alexandre Pato - entrou no segundo tempo e nada fez. Mesmo jogando em sua casa, o time espanhol foi derrotado pelo modesto Osmanlispor, da Turquia, por 2 a 1. O resultado fez com que a equipe amarela caísse para a segunda colocação do Grupo L, com os mesmo cinco pontos do Zurique, da Suíça, que empatou sem gols em casa com o Steaua Bucareste. O clube turco agora é o líder com sete pontos e os romenos estão na lanterna com três.

Por fim, no Grupo J, a Fiorentina segue na liderança, agora com 10 pontos, ao vencer com facilidade o Slovan Liberec, da República Checa, por 3 a 0, em Florença - gols de Josip Ilicic, Nikola Kalinic e Sebastian Cristoforo. O segundo lugar é do surpreendente Qarabag, do Azerbaijão, com sete, que foi à Grécia e derrotou o PAOK Thessaloniki por 1 a 0. Os gregos estão em terceiro, com quatro pontos, e os checos são lanternas com um apenas.