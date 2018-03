Com gol contra bizarro, Ituano vence e se isola na ponta de grupo no Paulistão

O Ituano disparou na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista ao vencer o São Bento pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na tarde desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior, pela terceira rodada. O único gol do duelo foi marcado por João Paulo, em lance bizarro, contra as próprias redes.

Com o resultado, o Ituano, que ainda não perdeu na competição e disparou na liderança, com sete pontos. Enquanto isso, o São Bento segue sendo o único time que ainda não pontuou no torneio, ficando na lanterna do Grupo C, com nenhum ponto e três derrotas.

Com forte calor na cidade de Itu, os dois times vinham fazendo um duelo equilibrado nesta quarta. O time de Sorocaba era quem arriscava mais até que o zagueiro João Paulo, que estava no meio-campo, tentou recuar a bola pelo alto. Mas acabou encobrindo o goleiro Rodrigo Viana, que ainda tentou tirar de bicicleta, mas sem sucesso: 1 a 0. A bola percorreu mais de 55 metros até morrer nas redes.

O São Bento sentiu o golpe e deu mais espaço para o Ituano, que por muito pouco não ampliou o marcador aos 33 minutos. Ronaldo recebeu de Guilherme, invadiu a área e chutou nas redes pelo lado de fora. A resposta veio apenas no fim. Magrão apareceu na frente de Fábio, chutou, mas parou no milagre do goleiro.

No segundo tempo, o Ituano recuou, mas o São Bento acabou crescendo e levando perigo aos 14 minutos. Wilson Júnior fez boa jogada pelo lado esquerdo do campo e cruzou. A bola atravessou toda área, Magrão se jogou para tentar empurrar para o gol, mas não conseguiu desviar.

Enquanto a equipe de Sorocaba tentava esboçar uma pressão, o Ituano tratava de deixar o jogo truncado. Com isso, a partida acabou caindo de produção e a equipe de Itu acabou confirmando mais três pontos na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Novorizontino no sábado, às 17h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No mesmo dia, o São Bento recebe o Botafogo, às 19h30, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 1 X 0 SÃO BENTO

ITUANO - Fábio; Arnaldo, Naylhor (Mateus), Lima e Peri; Guly (Walfrido), Igor, Guilherme e Morato (Lucas Crispim); Claudinho e Ronaldo. Técnico: Tarcísio Pugliese.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Bebeto, João Paulo (Gabriel Santos), Pitty e Denner; Fábio Bahia (Rodrigo Dantas), Itaqui, Morais e Clébson; Magrão (Jobinho) e Wilson Júnior. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL - João Paulo, contra, aos 21 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lima, Peri, Guly e Lucas Crispim (Ituano); João Paulo e Fábio Bahia (São Bento).

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

RENDA - R$ 27.200,00.

PÚBLICO - 1.072 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).