Com gol de Allione, reservas do Palmeiras vencem jogo-treino

O time reserva do Palmeiras venceu o Independente de Limeira, time da Série A-2 do Campeonato Paulista, por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O destaque da atividade foi o gol marcado pelo argentino Allione, que está fora da equipe desde abril, quando operou o joelho direito e fez seu primeiro jogo-treino desde a recuperação da lesão.

Enquanto os titulares ficaram na academia fazendo recuperação física, o técnico Marcelo Oliveira comandou um jogo-treino para dar ritmo de jogo aos reservas. A formação que iniciou o jogo foi Aranha; João Pedro, Nathan, Leandro Almeida e João Paulo. Amaral, Daniel, Mouche e Fellype Gabriel; Leandro Pereira.

Em um confronto equilibrado, o Palmeiras abriu o placar após Leandro Pereira fazer bem a função de pivô e deixar na medida para o argentino tocar na saída do goleiro e abrir o placar em uma fria tarde na Academia de Futebol.

Ainda na primeira etapa, João Paulo partiu pela esquerda e, de longa distância, arriscou, a bola desviou e enganou o goleiro. No segundo tempo, Marcelo Oliveira aproveitou para fazer diversas mudanças e aproveitar os demais jogadores que ficaram no campo ao lado se aquecendo.

A formação da etapa final foi: Fábio; Taylor, Leandro Almeida e João Paulo; Amaral, João Pedro, Kelvin, Cristaldo e Gabriel Jesus; Alecsandro. O Independente conseguiu descontar de cabeça, após bom cruzamento da esquerda.

Em relação ao time para domingo, Marcelo Oliveira deve definir o time só no sábado, em treinamento sem a presença da imprensa. Arouca, com uma lesão na coxa esquerda, e Robinho, com desgaste muscular, estão fora da partida.

A dúvida é quem ocupará a vaga de Arouca. O treinador pode recolocar Rafael Marques na equipe e montar o meio de campo com Andrei, Cleiton Xavier e Zé Roberto ou adotar uma postura mais cautelosa e escalar Amaral entre os titulares.