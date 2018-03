Com gol de bicicleta de Cavani, Uruguai bate República Checa em amistoso na China

Com direito a um lindo gol de bicicleta marcado pelo atacante Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, o Uruguai venceu a República Checa por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Nanning, na China, em duelo que serviu como preparação da equipe sul-americana para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Luis Suárez abriu o placar para os uruguaios aos 10 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti sofrido pelo próprio atacante do Barcelona, derrubado pelo goleiro Jiri Pavlenka em uma disputa pela bola no lado direito da grande área.

Esse foi o 50º gol de Suárez com a camisa do Uruguai, do qual é o maior artilheiro da história da seleção bicampeã do mundo que ergueu a taça nas Copas de 1930 e 1950.

Ainda na etapa inicial do amistoso, aos 37 minutos, Cavani foi protagonista do lance mais bonito do jogo ao receber um passe nas costas dos zagueiros e emendar uma linda bicicleta que encobriu o goleiro checo e definiu o 2 a 0 para os uruguaios.

Neste duelo de preparação, o técnico Óscar Tabárez trouxe como novidades na escalação titular do Uruguai os jovens Rodrigo Bentancur, Diego Laxalt e Nahitan Nández, sendo que também fez parte do time que começou o duelo o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro.

Este jogo em Nanning fez parte de uma competição amistosa chamada de China Cup, que também conta com a presença da seleção da casa e do País de Gales, que na última quinta-feira goleou os chineses por 6 a 0, com três gols de Gareth Bale, do Real Madrid.

Com os triunfos em seus jogos de estreia, uruguaios e galeses se enfrentarão na decisão desta competição na segunda-feira, quando checos e chineses também medirão forças no amistoso que valerá o terceiro lugar do torneio.

O Uruguai integra o Grupo A da Copa de 2018, que conta também com Rússia, Egito e Arábia Saudita. A sua estreia na grande competição será no dia 15 de junho, contra os egípcios, em Ecaterimburgo.

JAPÃO EMPATA

No outro único amistoso internacional entre seleções já encerrado nesta sexta-feira de muitos jogos de preparação para o Mundial, o Japão decepcionou ao não passar de um empate por 1 a 1 com o Mali, conquistado no sufoco em Liège, na Bélgica.

A modesta seleção africana abriu o placar do duelo aos 44 minutos do primeiro tempo, com Abdoulaye Diaby marcando em cobrança de pênalti. E os japoneses só conseguiram garantir a igualdade nos acréscimos da etapa final, aos 50 minutos, com Shoya Nakajima balançando as redes.