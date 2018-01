Com gol de brasileiro, Espanyol vence Sporting Gijón e se aproxima de G6

No Espanhol, os quatro primeiros colocados vão à Liga dos Campeões, enquanto quinto e sexto lugares vão à Liga Europa, assim como o campeão da Copa do Rei. O Espanyol foi à nona posição com 22 pontos, mas está a apenas um ponto do Villarreal, o sexto, que encara o Atlético de Madrid na segunda-feira.

Já o Sporting Gijón segue em situação dramática, pois está na 18.ª posição, a primeira da zona de rebaixamento, com 12 pontos. O Valencia tem a mesma pontuação, mas está melhor colocado na tabela por conta dos critérios de desempate.

Os gols deste domingo saíram somente no segundo tempo. Aos nove minutos, Victor Sanchez Mata cobrou falta da intermediária em direção à área e encontrou Felipe Caicedo, que se antecipou ao goleiro e cabeceou para abrir o placar para o Espanyol.

Aos 20, o equatoriano ainda balançou as redes novamente, quando pressionou a saída de bola e obrigou Cuellar a dar um chutão. A bola iria no seu rosto, mas acertou as mãos em movimento de defesa, e foi para o gol. No entanto, a arbitragem assinalou toque de mão e anulou o tento.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando o relógio marcava 45 minutos, o brasileiro Léo Baptistão foi lançado sozinho na ponta direita, às costas da zaga, invadiu a área, aplicou um belo drible no marcador e chutou no canto direito para fazer 2 a 0.

O Sporting Gijón ainda descontou com Duje Cop, aos 47, em uma cobrança de falta indefensável no ângulo direito. Mas não havia mais tempo para buscar o empate ou a virada no placar.

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Gijón encara o Villarreal no próximo sábado, em casa, em busca de reabilitação. Já o Espanyol tem pela frente o clássico local com o Barcelona, no Camp Nou.

BETIS VENCE ATHLETIC BILBAO - Ainda neste domingo, o Real Betis venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, em Sevilla, e se distanciou da zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Rubén Castro.

Com a vitória, o Betis foi à 14.ª posição, com 18 pontos. A derrota custou caro para o Athletic Bilbao, que iniciou a rodada no G6 e caiu para a sétima colocação, com 23 pontos.