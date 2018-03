Com gol de brasileiro, Inter de Milão vence e sobe no Italiano

Com atuação decisiva do ítalo-brasileiro Eder, a Inter de Milão derrotou o Empoli por 2 a 0, neste domingo, e se manteve na briga por uma vaga da próxima edição da Liga dos Campeões. Eder, que tem dupla nacionalidade, marcou um dos gols da partida e deu assistência para o gol de Candreva.

Na seleção italiana desde 2015, Eder começou a fazer a diferença para a Inter neste domingo aos 14 minutos de jogo. Foi quando Candreva cruzou na área, Palacio desviou e o brasileiro só teve o trabalho de completar para as redes.

Na etapa final da partida, o atacante deu passe decisivo para o segundo do time milanês ao acertar cruzamento de trivela para Candreva, que só escorou para o gol. Aos 29 minutos, Palacio deixou o campo e o brasileiro Gabriel ganhou nova chance na equipe. Com pouco tempo restante para o fim da partida, ele acertou uma finalização perigosa.

Com o triunfo, a Inter chegou aos 45 pontos, ocupando a quarta colocação da tabela, ainda fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, maior meta do time no Italiano. O Empoli é o 17º, na beira da zona de rebaixamento, com 22 pontos.

As demais partidas do Italiano já finalizadas neste domingo contaram com muitos gols. No duelo de placar mais elástico, o Torino venceu o lanterna Pescara por 5 a 3. Belotti foi o destaque, com dois gols.

A Atalanta derrotou o Palermo por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Chievo aplicou o mesmo placar no Sassuolo, longe da sua torcida. Roberto Inglese marcou os três gols do Chievo.