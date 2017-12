Com gol de Douglas Costa, Bayern derrota clube belga em amistoso

Em meio à paralisação do futebol alemão por conta do rigoroso inverno no país, o Bayern de Munique aproveitou para ir à Ásia lucrar e disputar um amistoso. Nesta terça-feira, encarou o Eupen, 13.º colocado do Campeonato Belga, em Doha, no Catar, e não teve dificuldades para golear por 5 a 0, com direito a gol do brasileiro Douglas Costa.

A partida serviu como um teste para o time bávaro antes do retorno do Campeonato Alemão. Líder da competição, o Bayern voltará a campo para enfrentar o Freiburg, fora de casa, no próximo dia 20.

Nesta terça, o técnico Carlo Ancelotti levou o Bayern titular a campo, com o desfalque somente do goleiro Manuel Neuer, que estava no Prêmio Melhor do Mundo da Fifa na segunda-feira, em Zurique. Douglas Costa começou no banco, mas foi uma das nove substituições realizadas pelo treinador.

Apesar do placar dilatado, o Bayern demorou para marcar o primeiro gol, que saiu somente nos acréscimos da primeira etapa, com o zagueiro Mats Hummels. Com muitas substituições de ambos os lados no intervalo, falou mais alto a qualidade do elenco do time alemão, que aproveitou para golear.

Logo aos três minutos, Douglas Costa assistiu o jovem Fabian Benko, de 18 anos, que ampliou o placar. Vidal, aos 20, e o próprio Douglas Costa, cinco minutos mais tarde, transformaram o triunfo em goleada. Ainda deu tempo para que Benko, mais uma vez, deixasse sua marca e selasse o resultado.