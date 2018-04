Com gol de Douglas Coutinho, Atlético-PR ganha do xará mineiro

O Atlético Paranaense soube suportar o maior volume de jogo do Atlético Mineiro e apoiado por sua torcida, na Arena da Baixada, em Curitiba, venceu por 1 a 0 - com gol de Douglas Coutinho, aos 39 minutos do primeiro tempo -, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time do Paraná chegou aos seis pontos, perto dos primeiros colocados na tabela de classificação, enquanto que a equipe de Belo Horizonte permanece com 4, em posição intermediária.

O técnico Milton Mendes surpreendeu com a entrada de Nikão na vaga de Marco Damasceno, o que deixaria o Atlético Paranaense mais ofensivo. Apesar disso, o Atlético Mineiro pressionava mais. Em um lance de perigo, Lucas Pratto fez bonita jogada e exigiu uma bonita defesa de Weverton.

O time mineiro dominava as ações, mas a defesa paranaense conseguia fazer uma barreira eficiente. Aos 39 minutos, porém, Nikão foi à linha de fundo e cruzou para Douglas Coutinho apenas empurrar para as redes e marcar seu primeiro gol.

Na segunda etapa, o Atlético Mineiro manteve o mesmo ritmo ofensivo e, com cinco minutos, Luan recebeu pela direita e tentou encobrir Weverton, mas a bola foi para fora.

No final, o centroavante Walter acabou expulso por reclamações e a pressão mineira aumentou ainda mais. Só que, com o time mais recuado, os paranaenses seguraram a vitória. Dátolo, na saída de campo, reclamou do resultado. "Fomos mais ofensivos, procuramos o gol e eles ficaram atrás, fechados, e acharam um gol", criticou.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 0 ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Natanael; Otávio, Hernani, Felipe e Nikão (Guilherme Arana); Douglas Coutinho (Dellatorre) e Walter. Técnico: Milton Mendes.

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo e Luan; Thiago Ribeiro (Jô), Carlos (Giovanni Augusto) e Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi.

GOL - Douglas Coutinho, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Coutinho, Weverton, Felipe e Otávio (Atlético-PR).

CARTÃO VERMELHO - Walter (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 157.632,81.

PÚBLICO - 15.013 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).