Com gol de Dzeko, Roma busca empate com o Bologna fora de casa no Italiano

A Roma sofreu, mas, graças a um gol do atacante bósnio Edin Dzeko, conseguiu ao menos somar um ponto ao buscar um empate por 1 a 1 com o Bologna, fora de casa, no primeiro dos dez jogos deste sábado pelo Campeonato Italiano, que não conta com nenhuma partida no domingo neste final de semana do feriado de Páscoa.

Com o resultado, o time romano chegou aos 60 pontos na terceira posição da competição, posto que a equipe não corre o risco de perder no complemento desta 30ª rodada. Porém, o clube poderá ver a Inter de Milão, que abriu o sábado com 55 pontos, se aproximar em caso de vitória sobre o Hellas Verona, em casa.

Já o Bologna, com 35 pontos, figura na 11ª posição, sendo que na partida deste sábado chegou a abrir o placar já aos 18 minutos da etapa inicial. Na primeira oportunidade real de gol criada pelos anfitriões, o chileno Erick Pulgar recebeu um passe de Federico Di Francesco, filho do técnico da própria Roma, Eusebio Di Francesco, e finalizou cruzado para vencer o goleiro Alisson, o titular da seleção brasileira.

No segundo tempo, porém, o time da capital nacional se salvou da derrota com Dzeko marcando aos 31 minutos, quando completou de cabeça para as redes um cruzamento da esquerda de Perroti. Foi o 14º gol marcado pelo bósnio nesta edição da competição.

Após o empate deste sábado, a Roma agora vai se preparar para enfrentar o Barcelona, quarta-feira, na Espanha, pelo duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Já pelo Campeonato Italiano, a equipe voltará a jogar no próximo sábado, quando recebe a Fiorentina no Estádio Olímpico. No dia seguinte, o Bologna terá pela frente o Crotone, fora de casa, no complemento da 31ª rodada.