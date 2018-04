Com gol de Eduardo da Silva, Arsenal confirma vaga na Liga

Com um gol do atacante brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, o Arsenal superou o Celtic por 3 a 1 no Emirates Stadium de Londres nesta quarta e garantiu presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Eduardo da Silva abriu o placar aos 28 minutos de jogo, em cobrança de pênalti, e o marfinense Eboué ampliou aos oito da etapa final. O russo Arshavin marcou o terceiro aos 29.

Aos 45 do segundo tempo, Donati descontou para os escoceses, que perderam a partida de ida por 2 a 0 em Glasgow.

A grande surpresa entre os classificados foi o Apoel, do Chipre. O time perdeu a primeira partida em visita ao Copenhague por 1 a 0 e conseguiu um resultado de 3 a 1, suficiente para levar a inédita vaga.

Aos dois minutos, o polonês Kamil Kosowski colocou os cipriotas na frente do marcador, e Chrysis Michael marcou os outros dois. O senegalês N'Doye fez o de honra para o Copenhague.

Por sua vez, a Fiorentina ficou no 1 a 1 com o Sporting de Lisboa em Florença e avançou graças aos gols marcados no 2 a 2 da ida, na capital portuguesa.

Em bela cobrança de falta, João Moutinho abriu o placar para os portugueses aos 35 minutos, mas o sérvio Jovetic empatou aos nove e garantiu os italianos na fase de grupos.

Atual campeão grego, o Olympiacos confirmou a classificação com uma vitória sobre o Sheriff, da Moldávia, por 1 a 0, com gol de Mitroglou. A equipe também saiu vencedora na ida, com placar de 2 a 0.

Por sua vez, o Stuttgart segurou um empate sem gols com o Timisoara diante de sua torcida e levou a vaga por ter triunfado na primeira partida por 2 a 0.

Na terça-feira, Atlético de Madri, Lyon, Debreceni, Zurique e Maccabi Haifa tinham confirmado presença na fase de grupos. O sorteio das chaves será nesta quinta-feira, em Mônaco, às 13 horas de Brasília.