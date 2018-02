Com gol de ex-corintiano, Atlético-PR vence o Corinthians em jogo-treino

O time titular do Atlético-PR venceu os reservas do Corinthians por 1 a 0 nesta quinta-feira, em jogo-treino realizado no CT Joaquim Grava. A partida fez parte da preparação do time paranaense para a Copa do Brasil e sequência da temporada. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Wanderson, que chegou a fazer parte do time paulista em 2013, mas nem chegou a atuar.

Enquanto os titulares ficaram na academia fazendo recuperação, os reservas participaram da partida. O Corinthians iniciou a atividade com Caíque: Mantuan, Yago, Pedro Henrique e Maycon; Rene Júnior, Camacho, Lucca, Mateus Vital e Emerson Sheik; Danilo. A partida foi disputada em dois tempos de 45 minutos e no primeiro tempo os dois times tiveram poucas oportunidades de gol.

No segundo tempo, Carille tirou Danilo e colocou Clayson. Com a mudança, Sheik passou a atuar como centroavante. O Atlético-PR abriu o placar após bate-rebate e a bola sobrou para Wanderson marcar. O auxiliar chegou a dar impedimento, mas o árbitro validou o gol.

Em seguida, Carille passou a fazer diversas mudanças na equipe. Entraram Pedrinho, Kazim, Guilherme Romão e Léo Santos. Nos lugares, respectivamente, de Mateus Vital,, Sheik, Camacho e Pedro Henrique. O Atlético-PR também fez diversas alterações na segunda etapa.

O elenco volta aos treinos na sexta-feira pela manhã, às 10h, novamente no CT Joaquim Grava.