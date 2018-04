Com gol de Felipe Anderson, Lazio vence e complica o Palermo

Com um gol do brasileiro Felipe Anderson e dois do veterano alemão Miroslav Klose, a Lazio venceu o Palermo por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado mantém o time visitante na parte intermediária da tabela, na oitava colocação, com 45 pontos, a 11 de distância de uma vaga na Liga Europa. O Palermo continua na zona de rebaixamento, em 18º, com 28 pontos.

A vitória começou a ser construída com dois gols no início da partida. Klose abriu o marcador logo aos 10 e ampliou cinco minutos mais tarde. Na etapa final, Felipe Anderson, ex-jogador de Santos e Coritiba, fechou a conta para a Lazio.

As duas equipes voltam a campo pelo Italiano no próximo domingo. A Lazio receberá o Empoli, que está na 12ª colocação com 32 pontos. O Palermo visitará a Juventus, que lidera a competição com 76 pontos, seis a mais do que o Napoli, o segundo colocado.