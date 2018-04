Com gol de Herrera, Botafogo bate o Macaé na estreia

Gramado irregular, forte calor em Campos e um adversário motivado. O Botafogo superou todos os obstáculos e venceu o Macaé por 3 a 2, neste sábado, no estádio Godofredo Cruz, na estreia dos dois times no Campeonato Carioca. O atacante argentino Herrera, uma das principais contratações do time alvinegro para a temporada, e o meia Lúcio Flávio se destacaram. Cada um marcou um gol.

Dois minutos de bola rolando e Herrera mostrou a que veio: fez 1 a 0, gol de cabeça, uma de suas especialidades. A torcida alvinegra entoou o nome do argentino diversas vezes, como se ele já fosse ídolo.

O Macaé empatou logo em seguida, com o zagueiro André, e virou com o atacante Fernandão. O Botafogo deixou tudo igual novamente em cobrança de falta do meia Lúcio Flávio e fez 3 a 2, com o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro. Tudo isso aconteceu somente no primeiro tempo, que foi de tirar o fôlego.

"Poderíamos ter evitado um dos gols do Macaé. Mas sair com a vantagem já é um bom resultado", disse Lúcio Flávio, no intervalo. "Não podemos sofrer tantos gols assim", esbravejou o zagueiro André, do Macaé, irritado com a falta de atenção dos seus companheiros.

O segundo tempo não foi tão eletrizante. As duas equipes deram sinais de cansaço e não criaram tantas oportunidades. Melhor para o Botafogo, que venceu e ainda espera pela estreia do atacante uruguaio Sebastian "El Loco" Abreu, novo xodó da torcida.

MACAÉ 2 X 3 BOTAFOGO

Macaé - Lugão; Thiago Maciel (Fred), André, Otávio e Bill (Léo Santos); Gedeil, Da Silva (Amaral), André Gomes e Diego; Anderson e Fernandão. Técnico: Toninho Andrade

Botafogo - Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Wellington e Marcelo Cordeiro (Édson); Leandro Guerreiro, Fahel, Eduardo e Lúcio Flávio; Jorge Luiz (Caio) e Herrera (Diguinho). Técnico: Estevam Soares

Gols - Herrera, aos 2, André, aos 4, Fernandão, aos 32, Lúcio Flávio, aos 36, e Marcelo Cordeiro, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Thiago Maciel, Diego e Da Silva (Macaé); Lúcio Flávio e Fahel (Botafogo)

Árbitro - João Batista de Arruda

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Godofredo Cruz, em Campos (RJ)