Com gol de Ilan, Saint-Étienne bate o Nancy no Francês Com um gol do atacante brasileiro Ilan (ex-Atlético Paranaense), o Saint-Étienne conseguiu um excelente resultado no Campeonato Francês ao superar o Nancy por 2 a 0, fora de casa, no Estádio Marcel-Picot, pela 21.ª rodada do torneio. O resultado deixou a equipe dirigida pelo treinador Ivan Hasek na quinta colocação no Nacional, com 34 pontos, 16 a menos que o líder Lyon, que foi derrotado na última quarta pelo Bordeaux por 2 a 1. Já o Nancy, que mandou a campo o brasileiro André Luiz (ex-Atlético Mineiro), aparece no nono posto da tabela, com 30. Os visitantes saíram na frente aos 10 minutos da etapa complementar. Em uma tabela com Batefimbi Gomis, Ilan recebeu passe na área e completou de primeira para o fundo das redes do goleiro Gennaro Bracigliano. Aos 26, o brasileiro retribuiu o companheiro ao dar o passe para o segundo gol do Saint-Étienne, que foi marcado por Gomis. Na próxima rodada do Francês, o Saint-Étienne enfrenta o terceiro colocado Lens, no domingo, longe dos seus domínios, no Estádio Félix Bollaert. No mesmo dia, o Nancy tenta se reabilitar diante do Auxerre, na cada do rival, no Estádio Abbé-Deschamps.